Пешехода сбили на улице Алёхина в Пскове

17:59, 09 января 2025, ПАИ

Водитель на автомобиле УАЗ «Патриот» сбил пешехода у дома № 1 на улице Алексея Алёхина в Пскове, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП пострадала 33-летняя женщина. Помощь ей оказывается на месте, решается вопрос о госпитализации.

На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.