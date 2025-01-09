Пешехода сбили на улице Алёхина в Пскове
Водитель на автомобиле УАЗ «Патриот» сбил пешехода у дома № 1 на улице Алексея Алёхина в Пскове, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
В результате ДТП пострадала 33-летняя женщина. Помощь ей оказывается на месте, решается вопрос о госпитализации.
На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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