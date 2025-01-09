Следователи-криминалисты поделились опытом со студентами ПсковГУ

18:49, 09 января 2025, ПАИ

Сотрудники отдела криминалистики и помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области провели встречи со студентами 4-го курса юридического факультета Псковского государственного университета. Об этом ПАИ сообщили в СУ СК России по Псковской области.

В ходе встреч помощник руководителя следственного управления Николай Федюнин рассказал будущим юристам о деятельности Следственного комитета РФ, об особенностях следственной работы и требованиях, предъявляемых к деловым и морально-нравственным качествам следователя. Выступая перед студентами, офицер рассказал слушателям о порядке прохождения учебной практики в следственных органах, а также об институте общественных помощников следователей, который помогает молодым людям, желающим в будущем избрать профессию следователя, больше узнать о следственной работе и получить практические навыки, необходимые для службы в органах Следственного комитета России.

Следователи-криминалисты поделились личным опытом раскрытия и расследования преступлений, подследственных органам Следственного комитета Российской Федерации, привели примеры из следственной практики. Будущим юристам рассказали о тактике проведения осмотра места происшествия, об особенностях обнаружения и изъятия следов. В ходе интерактивной части занятий студентам была предоставлена возможность на практике испытать имеющуюся в арсенале регионального следственного управления криминалистическую технику и провести учебный осмотр места происшествия.

Проведённые встречи позволили студентам ознакомиться с работой органов предварительного следствия с целью выбора дальнейшей профессии, а также узнать о возможностях прохождения учебной практики на стадии обучения в вузе, отметили в комитете.