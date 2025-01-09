На программу модернизации энергосети в Псковской области выделено порядка 3,4 млрд рублей

21:10, 09 января 2025, ПАИ

Благодаря поддержке президента РФ Владимира Путина выделено порядка 3,4 миллиарда рублей на программу модернизации энергосети в Псковской области, сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников с директором регионального филиала ПАО «Россети Северо-Запад» Максимом Долголевым обсудили план модернизации инфраструктуры в рамках рабочей встречи в правительстве Псковской области.

В рамках программы повышения надёжности электросетевого комплекса в прошлом году были проведены закупочные процедуры. «Мы провели все необходимые торгово-закупочные процедуры в этом году. В результате уже в марте 2025 года будет поставлено 33 единицы техники, которые мы будем использовать для механизированной расчистки», – отметил Максим Долголев.

Он также подчеркнул, что из 33 единиц техники будет приобретено 18 единиц гусеничной техники, которая будет участвовать в расчистке, остальная – вспомогательная для погрузки и перевозки.

«Также произведены торгово-закупочные процедуры, определены исполнители работ на девяти линиях. Это линии большой протяжённости – более 150 километров. Дополнительно будет приобретена ещё одна единица техники для города – кабельная лаборатория. В 2026 году будут реализованы мероприятия по реконструкции десяти линий протяжённостью более чем 160 километров. В 2027 году будут реализованы оставшиеся из 23 запланированных по программе повышения надёжности электросетевого комплекса ещё четыре линии протяжённостью 76 километров», – сказал директор регионального филиала ПАО «Россети Северо-Запад».

По словам Максима Долголева, проведение основных работ запланировано на 2025–2026 годы.