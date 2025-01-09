Что нам стоит Псков построить: о значимых событиях в градостроительстве – в интервью с архитектором

21:58, 09 января 2025, ПАИ

Какие изменения произошли в региональных нормативах строительства и дизайн-кодах нестационарных торговых точек? Что такое двор без машин? Как поступить с Белорусским рынком, Четырьмя углами и недостроем «Интурист»? На эти и другие вопросы ответил главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Будем жить по-новому

– Евгений Юрьевич, какие прошлогодние события в градостроительстве и архитектуре нашей области вы можете назвать самыми значимыми?

– Прежде всего это новая версия региональных нормативов, которые не менялись с 2013 года. Изменились стандарты озеленения, шаговой доступности – сейчас это расстояние сокращено, ужесточились стандарты ширины тротуаров, проездов, пандусов. Соответственно, новые объекты будут строиться по новым нормативам, включая и противопожарные мероприятия. Наши региональные нормы шли вразрез с федеральным законом, поэтому мы привели их в порядок и комитет по строительству и ЖКХ это утвердил.

Второй важный момент – мы ввели понятие согласования архитектурно-строительного, градостроительного облика.

Надо было вносить изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Разослали по региону свои рекомендации, прежде всего для территорий, которые в ПЗЗ уже обозначены для объектов капитального строительства. А осенью прошлого года понятие согласования архитектурно-строительного облика распространилось на всю территорию Пскова. Новые правила будут касаться строительства зданий, которые получили утверждённый градостроительный план земельного участка после принятия соответствующего решения.

– Каковы новые требования к проектам застройки?

– Необходимо размещать новые здания, учитывая окружающую застройку, обеспечивать доступ для маломобильных жителей, устанавливать светопрозрачные входные двери. Есть требования к безопасности, подсветке зданий. Самое основное – это безбарьерный доступ, организация плоского дворового пространства и однозначно двор без машин.

Двор без машин

– Двор без машин – самое интригующее. Как это будет работать?

– Мы уже с четырьмя застройщиками в Псковском районе отработали генплан, и они начали проектирование по этим требованиям, с марта начинается строительство первых зданий. Суть такого двора очень проста: это несколько иное зонирование придомовой территории. Обычно выходишь из подъезда на узкий тротуар, потом несколько рядов автостоянки и где-то в углу детская площадка, площадка для отдыха, скамейки. А во дворе без машин сначала выходишь в зелёную зону, где скамейки, детская или спортивная площадка, а парковочные места чуть дальше. И не надо ничего переходить, огибать или переступать, чтобы подойти к той же самой скамейке. Также нужно продумывать сквозные проезды со стороны проезжей части для скорой помощи или если требуется разгрузить машину. Пожарный проезд, который всегда проходит около здания, должен быть скрыт и похож на пешеходный проход.

– Человек сможет парковать автомобиль недалеко от дома, но не у подъезда? А если нужно холодильник нести?

– Сколько за день холодильников люди приносят и выносят, а сколько людей выходят на ту же детскую или спортивную площадку? Очевидно, что приоритет не у холодильников. И когда всё заставлено автомобилями, их в любом случае приходится тащить к подъезду. К тому же мы говорим о новых квартальных застройках, когда такой двор – приватная территория для жителей – формируется для нескольких зданий. Но это не значит, что все дворы закрыты, должна быть и общественная зона, например общий бульвар, который заканчивается спортивными площадками, или мини-парк, где жители микрорайона встречаются, проводятся какие-то мероприятия.

– А если в проекте всё было хорошо, а после реализации оказалось, что на месте скамеек парковка?

– Существует строительный надзор, он поэтапно идёт с самого начала строительства. А за градостроительную деятельность и комфорт отвечает не застройщик, а архитектор, он должен диктовать архитектурный облик. Это нормально, и для этого есть нормативные базы.

Частный случай

– Эти правила распространяются и на строительство частного дома?

– Нет, на индивидуальное жилищное строительство это не распространяется, только на объекты капитального строительства: склады, школы, больницы, поликлиники, детские садики, жилые дома, магазины, автосервисы (опять же, если это капитальное строение). В деревнях и посёлках по-хорошему должен быть проект планировки жилой застройки: скатная крыша не выше того, материалы такие-то. Или, например, цвет домов: на этой улице – красные, на другой – зелёные или белые. Обязательно наличие детских площадок. А не так, что вот посёлок и вроде должно быть что-то однотипное, но нет ни площадок, ни общественных зон, а какие-то нарезанные дорожки построили кто во что горазд.

– Проект планировки для частного сектора – это, видимо, вопрос будущего?

– Всё возможно, в Минстрое тоже об этом думают. Знаю, что сейчас там идёт работа над машино-местами, потому что с парковками реально коллапс и какое-то решение принимать будут. Правда, пока неясно, это будут наземные, подземные парковки или другие площадки. Работа ведётся, будем ждать.

Дизайн Пскова прекрасен

– Дизайн-код в отношении вывесок – завершённая история, где дизайн победил?

– Можно сказать, что победил и распространился по региону. Интересно, что коллега побывала в Твери и сказала, что там с вывесками полный хаос, а вот у нас такого нет. А я говорю: вы посмотрите фотографии трёхлетней давности – увидите такой же хаос. Просто глаз быстро привыкает к хорошему и человек не помнит, что было.

А в прошлом году на совете главных архитекторов регионов в Кингисеппе Ленинградской области ко мне обратился главный архитектор Южно-Сахалинска и говорит: шеф просил поговорить именно с вами на тему внедрения дизайн-кода. Где Псков, а где Южно-Сахалинск. Значит, сарафанное радио работает. И это было заслуженно, потому что мы добились определённых успехов. Приезжала к нам в гости главный архитектор Московской области Александра Кузьмина и сказала: Псков прекрасен. Это оценка.

С Великими Луками была проблема, но наш губернатор Михаил Юрьевич Ведерников принял серьёзные решения о внедрении дизайн-кода в регионе, и там тоже изменения пошли. Процесс живой и будет идти постоянно. Например, есть куча вывесок, которые просто перегружены: написан номер телефона, а если шиномонтаж, то к нему ещё слово «колёса». Один «шиномонтаж» нормально вписывается в рамки, просто нужно убрать всё лишнее, что режет глаз. Так что мы не заставляем всё снимать и переделывать, уступки определённые тоже есть.

– Вы принимали участие в подготовке дизайн-кода для нестационарных торговых точек. Как это может выглядеть?

– Должно быть единообразие не только внешнего вида, но и качества исполнения. А то один сделал точку нормально, а другой – криво-косо. Необходим доступ для маломобильных граждан. Точки не должны перекрывать дорожные знаки, обязаны соблюдать определённое расстояние от фасада здания, чтобы не нарушать архитектурный облик. Там много аспектов: цвет, материал, габариты, размещение вывесок. Эта большая и действительно очень нужная работа. Надеюсь, в начале 2025 года всё будет утверждено. Думаю, что это будет как с дизайн-кодом вывесок: внедрение начнётся в Пскове и затем распространится на территории всей области.

– А по вашему мнению, внешний вид нестационарных торговых точек во всех муниципалитетах должен быть одинаковым или с поправкой на местный колорит?

– Зачем сплошное однообразие? Вопрос только в том, что с дизайнерами, архитекторами в муниципалитетах большая проблема, а было бы здорово, чтобы у каждого места было своё лицо: в Пскове – так, в Великих Луках – немножко по-другому. Это было бы интересно, сразу станешь понимать, в какой район въехал.

Пусть город бурлит

– Предположим, что вам отдали на откуп Белорусский рынок и Четыре угла в Пскове. Что бы вы там сделали?

– В каком-то интервью было мнение, что такие классные территории нужно отдать под очень дорогое жильё. Вот сразу говорю: нет, ни в коем случае этого делать нельзя. Центр должен жить бурлящей жизнью. Можно реконструировать рынок, как и планируется, а на достаточно большой территории Четырёх углов могут быть гостиницы, апартаменты, какие-то ремесленные мастерские, что-то для развлечения. Функционал огромен и на самом деле был бы востребован, это моя чёткая позиция.

Когда такие точки появляются, их обязательно нужно заполнять, отдавать развитию города. Вот башню «Газпрома» по воле общественности перенесли на переферию, а территория почти в центре Санкт-Петербурга, где первоначально предполагалось строить, как была заброшенной, так и осталась: упустили хорошую возможность развития. В Пскове очень много точек, где разные полуразрушенные заводы. Конечно, хотелось бы всё это дело взять в оборот. Это было бы потрясающе.

– Ещё один знаковый объект – недостроенная гостиница «Интурист», она же студенческий кампус. Губернатор говорил, что есть некий инвестор, который заинтересован снова сделать там гостиницу. Насколько это реально?

– Как архитектор-проектировщик считаю, что гостиница была бы идеальным вариантом, потому что здание под это и спроектировано.

– Говорили, что для гостиницы здание уже не очень подходит, потому что его проектировали много лет назад по другим нормативам.

– Думаю, что перепланировка возможна. Меня в данном случае больше волнуют нормативы эвакуации: к примеру, что там с лестницами, как они сделаны и как вообще можно выйти на новые требования. Что касается номерного фонда, его можно уменьшить и сделать более комфортным. Гостиниц не хватает, туристов очень много. Кроме того, советская архитектура вообще очень интересная вещь и когда-нибудь должна стать памятником. Поэтому пусть это здание существует. Мы настолько к нему привыкли, что трудно даже представить на его месте что-то другое.