О прививках и новшествах диспансеризации расскажут в эфире программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь»

11:02, 10 января 2025, ПАИ

Заведующая отделением профилактики Псковской городской поликлиники Ирина Ксенофонтова и врач-терапевт Псковской городской поликлиники Альбина Ханбабаева станут гостями программы «Анамнез» 10 января в 14:00 на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Речь пойдёт о профилактике ОРВИ и бесплатном чекапе здоровья, о ситуации с ОРВИ в регионе, о прививках и диспансеризации, а также о том, какие новшества в Псковской городской поликлинике ждут жителей Псковской области с нового года.

Медики расскажут, как попасть на чекап здоровья и кому положены углубленные исследования.

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