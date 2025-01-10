Среди псковичей нет антиваксеров, заявила медик

14:08, 10 января 2025, ПАИ

Среди псковичей нет антиваксеров, заявила заведующая отделением профилактики Псковской городской поликлиники Ирина Ксенофонтова в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Люди наоборот активно прививаются и в целом позитивно относятся к профилактическим прививкам. Мы выезжаем и по запросам работодателей, прямо по готовым спискам прививаем целые коллективы», – рассказала Ирина Ксенофонтова.

По словам врача-терапевта Псковской городской поликлиники Альбины Ханбабаевой, несоблюдение календаря прививок современным человеком – «история за гранью понимания».

Завотделением также добавила, что вакцину от коронавируса сейчас получают только пациенты из группы риска. «Она, кстати, защищает не только от коронавируса, но и от гриппа, формируя общий противовирусный иммунитет», – уточнила Ирина Ксенофонтова.