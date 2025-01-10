Теперь псковичи могут пройти диспансеризацию в любой день недели

14:32, 10 января 2025, ПАИ

Теперь псковичи могут пройти диспансеризацию в любой день недели, сообщила заведующая отделением профилактики Псковской городской поликлиники Ирина Ксенофонтова в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Отделение на улице Кузбасской Дивизии, 22б теперь работает без выходных, включая субботу и воскресенье, потому что в будние дни многие попасть на приём не могут», – рассказала Ирина Ксенофонтова.

В первый этап диспансеризации входят антропометрия, анкетирование, измерение внутриглазного давления, общий и биохимический анализ крови, анализ кала на скрытую кровь, анализ мочи, ЭКГ, маммография для женщин старше 40 лет, гинеколог с цитологическим исследованием, для мужчин старше 40 лет – онкомаркер на рак предстательной железы.

На втором этапе диспансеризации после консультации с терапевтом пациент в случае обнаруженной патологии направляется на консультацию к узкому специалисту и проходит дополнительные методы диагностики.

Дополнительная услуга от Псковской городской поликлиники – возможность пройти все виды ультразвукового исследования: брюшной полости, малого таза, предстательной железы, молочных желез. Решается вопрос о включении в перечень УЗИ сердца и сосудов. «В приказ Минздрава УЗИ не входит, но наша поликлиника такую услугу решила предоставлять. УЗИ назначается после консультации с врачом», – отметила медик.

Записаться на диспансеризацию можно по телефону 29-90-28, выбрав любое удобное время. «Пришедшим без записи мы, конечно, тоже не отказываем, особенно приезжим из районов, но лучше всё же записаться», – добавила Ирина Ксенофонтова.

Врач-терапевт Псковской городской поликлиники Альбина Ханбабаева предупредила о возможных звонках мошенников, которые, приглашая на «диспансеризацию», пытаются выяснить персональные данные. «Сотрудники кол-центра никогда ничем подобным не интересуются», – подчеркнула Альбина Ханбабаева.