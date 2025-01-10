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Общество

Углублённую диспансеризацию могут пройти псковичи, переболевшие COVID-19

Углублённую диспансеризацию могут пройти псковичи, переболевшие COVID-19, сообщила заведующая отделением профилактики Псковской городской поликлиники Ирина Ксенофонтова в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

Первый этап такой диспансеризации включает развёрнутый биохимический анализ крови, спирометрию, анализ на сгущение крови. Затем в случае необходимости пациент направляется на второй этап диспансеризации, который может включать УЗИ сердца и сосудов и консультацию пульмонолога, а также КТ лёгких.

«Даже если человек болел коронавирусом несколько лет назад, он всё равно может пройти углублённую диспансеризацию. Единственный момент: после болезни должно пройти не менее трёх месяцев. Такие пациенты могут пройти сразу две диспансеризации – обычную и углублённую», – уточнила Ирина Ксенофонтова.

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