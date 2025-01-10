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Общество

Псковичей и псковичек приглашают на репродуктивную диспансеризацию

Псковичей и псковичек приглашают на репродуктивную диспансеризацию. О том, какие исследования можно пройти, рассказала заведующая отделением профилактики Псковской городской поликлиники Ирина Ксенофонтова в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

Женским здоровьем занимаются в женской консультации и Псковском перинатальном центре. Мужчин до 49 лет проверяют в отделении профилактики при Псковской городской поликлинике.

Первый этап включает консультацию уролога, который затем может направить пациента на углубленные исследования вроде спермограммы, УЗИ органов малого таза, мазки.

«Удобно, когда диспансеризацию проходят целые коллективы по списку. Тогда нет пересечения этого потока с другими пациентами. К тому же очень удобно, что коллективно можно пройти одновременно сразу все виды диспансеризаций: и обычную, и углублённую, и репродуктивного здоровья», – сказала Ирина Ксенофонтова.

«На удивление многие мужчины активно просятся, чтобы их направили на эту диспансеризацию», – отметила Ирина Ксенофонтова.

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