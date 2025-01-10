Автомобиль вылетел в кювет в Псковском районе

12:47, 10 января 2025, ПАИ

Автомобиль Audi А4 вылетел в кювет около деревни Стремутка Псковского района, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Водитель автомобиля не справился с управлением, в результате машина вылетела в кювет и опрокинулась. Участники ДТП от медпомощи отказались.

На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.