Грузовик повредил магистральный газопровод в Пскове
В Пскове на улице Яна Райниса, у дома №25, водитель грузовика Hyundai при движении задним ходом повредил магистральный газопровод. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
Пострадавших нет, утечки газа тоже нет.
На месте работают специалисты газовой службы и сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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