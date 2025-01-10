Грузовик повредил магистральный газопровод в Пскове

13:08, 10 января 2025, ПАИ

В Пскове на улице Яна Райниса, у дома №25, водитель грузовика Hyundai при движении задним ходом повредил магистральный газопровод. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Пострадавших нет, утечки газа тоже нет.

На месте работают специалисты газовой службы и сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.