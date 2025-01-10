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Общество

Родственников псковского красноармейца разыскивают поисковики из Белоруссии

Поисковый отряд «Витебскоблгаз» ищет родственников красноармейца Петра Михайловича Аникеева, погибшего во время Великой Отечественной войны. Об этом ПАИ сообщили в информационно-культурном центре Великих Лук.

Красноармеец 1263-го стрелкового полка 381-й стрелковой дивизии Пётр Аникеев родился в 1907 году в Великих Луках, погиб 14 ноября 1943 года в Витебской области.

Известно, что его жена Антонина Александровна Аникеева проживала в деревне Севостеево Великолукского района.

Поисковики просят откликнуться родственников красноармейца, так как готовится мероприятие по увековечению памяти его и других воинов на братской могиле на территории Городокского района Витебской области.

Телефон для связи +375333254202 (Юрий Александрович Беляев).

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