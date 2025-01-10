Псковичей просят докладывать о запусках фейерверков
В Псковской области установлен запрет на запуск салютов и фейерверков, напомнили жителям региона в пресс-службе правительства.
Нарушители будут привлечены к административной ответственности. Нарушения фиксируют полиция и дружинники.
«Просим жителей и гостей региона внимательно отнестись к ограничениям. Сообщать о случаях использования салютов и фейерверков можно по телефонам УМВД 8 8112 66 16 49 и 8 8112 59 22 33», - добавили в пресс-службе.
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