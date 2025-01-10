Священник из Бежаницкого округа выступил с речью перед президентом ЦАР
Священник Плёсского храма в Бежаницком округе отец Анатолий выступил с речью перед президентом Центральноафриканской Республики Фостеном Аршанжем Туадера. Об этом пишет муниципальная газета Бежаницкого округа «Сельская новь»
7 января Анатолий Слободчиков провёл службу на Рождество Христово в Русском доме столицы ЦАР города Банги. Вечером того же дня состоялось праздничное мероприятие, организованное для россиян, живущих и трудящихся в стране. На нём присутствовал президент ЦАР Фостен Аршанж Туадера. Отец Анатолий выступил перед ним с короткой речью.
Кроме того, священник побывал в храме Апостола Андрея Первозванного, где состоялась встреча с прихожанами, в приюте сирот, а также посетил места, где в будущем планируется строительство православных церквей.
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