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Общество

Священник из Бежаницкого округа выступил с речью перед президентом ЦАР

Священник Плёсского храма в Бежаницком округе отец Анатолий выступил с речью перед президентом Центральноафриканской Республики Фостеном Аршанжем Туадера. Об этом пишет муниципальная газета Бежаницкого округа «Сельская новь»

7 января Анатолий Слободчиков провёл службу на Рождество Христово в Русском доме столицы ЦАР города Банги. Вечером того же дня состоялось праздничное мероприятие, организованное для россиян, живущих и трудящихся в стране. На нём присутствовал президент ЦАР Фостен Аршанж Туадера. Отец Анатолий выступил перед ним с короткой речью.

Кроме того, священник побывал в храме Апостола Андрея Первозванного, где состоялась встреча с прихожанами, в приюте сирот, а также посетил места, где в будущем планируется строительство православных церквей.

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