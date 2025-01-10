Книгоиздатель Аркадий Елфимов передал в дар псковской библиотеке книги

22:22, 10 января 2025, ПАИ

Новые книги передал в первые дни 2025 года в фонд Псковской областной библиотеки имени В. Я. Курбатова книгоиздатель, меценат Аркадий Елфимов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Отметим, Аркадий Елфимов – издатель, историк, общественный деятель, председатель Тюменского регионального общественного благотворительного фонда «Возрождение Тобольска», а также давний друг писателя, критика Валентина Курбатова и областной библиотеки, которая носит имя Валентина Яковлевича.

«Каждая книга, изданная фондом «Возрождение Тобольска», – полиграфический шедевр, объединяющий лучшие содержание и художественное оформление. Издательские проекты фонда уникальны, многие из них завоевали престижные книгоиздательские и литературные премии. Часть тиража изданий фонда ради сохранения и приумножения исторического и культурного наследия Сибири и всей России передаётся в дар библиотекам по всей России, не в последнюю очередь – Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Яковлевича Курбатова», – отметили специалисты библиотеки.