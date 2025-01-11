Двух нетрезвых водителей-рецидивистов задержали на территории Псковской области
Нетрезвых водителей-рецидивистов задержали на территории Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Вечером в деревне Перехожа Стругокрасненского муниципального округа полицейские остановили для проверки машину «Рено». Ей управлял 62-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения. Ещё одного нетрезвого водителя задержали в Печорах.
Все обстоятельства произошедшего выясняются.
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