Пенсионерку сбили на АЗС в Великих Луках
Пенсионерку госпитализировали после наезда автомобиля в Великих Луках, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Водитель автомобиля Volkswagen Passat сбил пенсионерку на территории АЗС у дома №11 на улице Холмской. В результате ДТП женщину госпитализировали в медучрежедние.
На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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