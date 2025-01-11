Пенсионерку сбили на АЗС в Великих Луках

14:19, 11 января 2025, ПАИ

Пенсионерку госпитализировали после наезда автомобиля в Великих Луках, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Водитель автомобиля Volkswagen Passat сбил пенсионерку на территории АЗС у дома №11 на улице Холмской. В результате ДТП женщину госпитализировали в медучрежедние.

На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.