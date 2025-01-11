Гололедицу и до -5 градусов прогнозируют в Псковской области 12 января
Облачная погода ожидается на территории Псковской области 12 января. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Синоптики прогнозируют небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах местами гололедица.
Будет дуть ветер северных направлений со скоростью от трех до восьми метров в секунду.
Температура воздуха по области в течение суток составит от 0 до -5 градусов. Атмосферное давление будет низким.
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