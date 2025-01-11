Гололедицу и до -5 градусов прогнозируют в Псковской области 12 января

14:40, 11 января 2025, ПАИ

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 12 января. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Синоптики прогнозируют небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах местами гололедица.

Будет дуть ветер северных направлений со скоростью от трех до восьми метров в секунду.

Температура воздуха по области в течение суток составит от 0 до -5 градусов. Атмосферное давление будет низким.