Псковские танцоры завоевали Гран-при на международном фестивале в Белоруссии

17:03, 11 января 2025, ПАИ

Заслуженный коллектив народного творчества – театр танца «Русские узоры» из Пскова завоевали Гран-при VI Международного фестиваля-конкурса «Арт-парад в Витебске». Об этом сообщается в группе ансамбля в соцсети «ВКонтакте».



Фото: группа «Театра танца «Русские узоры» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Театра танца «Русские узоры» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Театра танца «Русские узоры» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Театра танца «Русские узоры» в соцсети «ВКонтакте»







Коллектив выступил со своей плясовой и получил высшую награду в хореографической номинации.

Кроме того, псковские танцоры получили приглашения на XXXIV Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске».