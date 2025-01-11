Псковские танцоры завоевали Гран-при на международном фестивале в Белоруссии
Заслуженный коллектив народного творчества – театр танца «Русские узоры» из Пскова завоевали Гран-при VI Международного фестиваля-конкурса «Арт-парад в Витебске». Об этом сообщается в группе ансамбля в соцсети «ВКонтакте».
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Фото: группа «Театра танца «Русские узоры» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: группа «Театра танца «Русские узоры» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: группа «Театра танца «Русские узоры» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: группа «Театра танца «Русские узоры» в соцсети «ВКонтакте»
Коллектив выступил со своей плясовой и получил высшую награду в хореографической номинации.
Кроме того, псковские танцоры получили приглашения на XXXIV Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске».
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