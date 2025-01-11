Более 100 спортсменов из 25 регионов страны собрал турнир по самбо в Великих Луках

23:22, 11 января 2025, ПАИ

Более 100 спортсменов из 25 регионов России приняли участие во всероссийских соревнованиях по самбо, посвящённых подвигу Героя Советского Союза Александра Матросова и 55-летию ВЛГАФК. Об этом сообщает пресс-служба клуба единоборств «Отечество».

Спортсмены боролись за победу на протяжении двух дней. Лучшие получили золотые медали и кубки, а также звания мастеров спорта.

Почётными гостями соревнований стали именитые спортсмены, высокопоставленные лица из Москвы и Санкт-Петербурга, а также руководители федераций самбо из различных регионов. С каждым годом эти соревнования становятся всё ярче и ярче, собирают гостей из различных регионов нашей большой страны. Сегодня с уверенностью можно сказать, что благодаря нашему триединству – Великолукской академии физической культуры, Федерации самбо по Псковской области и клуба «Отечество» – в этом году турнир получился масштабнее, чем в прошлом. Будем стараться, чтобы следующий стал ещё круче», – отметил руководитель клуба «Отечество» Владимир Владимиров.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».