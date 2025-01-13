Капитан «Аванты-Псков» стал вторым хоккеистом региона, кто преодолел отметку 150 заброшенных шайб в НХЛ

15:27, 13 января 2025, ПАИ

Капитан «Аванты-Псков» Игорь Константинов стал вторым хоккеистом Псковской области, кто преодолел отметку 150 заброшенных шайб в матчах Ночной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом ПАИ сообщили в Федерации хоккея Псковской области.

В матче регионального чемпионата дивизиона «Любитель 40+» Игорь Константинов оформил хет-трик в ворота команды «Барсы» и преодолел отметку 150 заброшенных шайб в НХЛ и вошёл в так называемый Клуб Макарова.

Ранее, в ноябре 2016 года, первым «макаровцем» в Псковской области стал нападающий клуба «Псков» Андрей Афанасьев.

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