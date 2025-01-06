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«Объективная неделя»: Свет Рождества и снег, оставляющий без света

Минувшая неделя была еще праздничной: псковичи вместе со всей страной встречали Рождество Христово. Вместе с тем праздничная повестка уступала место текущей, рабочей. В частности, в Пскове открылась временная выставка трофейной вражеской техники, захваченной в зоне проведения СВО. Выходные преподнесли очередной погодный сюрприз – на регион обрушился снегопад, который вместо со снежной красотой привел и к отключениям света.

Как это было – в проекте фотографов ПАИ «Объективная неделя».

Фото: Валерия Лагуткина, Валерия Ковалёва, Андрей Степанов, Андрей Кокшаров, 16:10, 13 января 2025, ПАИ
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Рождественское богослужение в храме Александра Невского. Фото: Андрей Кокшаров
Митрополит Псковский и Порховский Матфей на Рождественском концерте . Фото: Андрей Степанов
Рождественский концерт в Псковской филармонии. Фото: Андрей Степанов
Рождественские гуляние в Парке Строителей в Пскове. Фото: Валерия Лагуткина
Выставка вражеской техники из зоны СВО. Фото: Валерия Лагуткина
отец Олег (Тэор) на рождественском празднике в храме Александра Невского. Фото: Валерия Ковалёва
Снегопад обрушился на Псковскую область. Фото: Александр Машкарин
Десятки, если не сотни, снеговиков выросли по всей Псковской области. Фото: Валерия Ковалёва
Рождество и Барсик - мультфильм Школы креативных индустрий презентовали псковичам. Фото: Школа креативных индустрий

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