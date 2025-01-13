В Пскове подвели итоги работы студотрядов региона за 2024 год

22:57, 13 января 2025, ПАИ

На площадке Псковского государственного университета состоялось мероприятие, посвященное подведению итогов работы студенческих отрядов Псковской области за 2024 год. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Встреча прошла при участии проректора по молодежной политике и воспитательной деятельности ПсковГУ Светланы Водневой, уполномоченного по правам ребенка в Псковской области Наталии Соколовой, председателя совета реготделения Движения Первых Псковской области Марии Тучак, и бойцов студотрядов.

Руководитель студотрядов Псковской области Алла Сердцева рассказала собравшимся, что в регионе функционируют 16 линейных студенческих и 16 трудовых отрядов подростков - всего 978 участников. В этом году отметка уже перешла за 1000 активистов движения. Бойцы трудятся по различным направлениям: строительство, педагогика, медицина, сервисное обслуживание, археология, работа на студенческой путине, а также в отрядах проводников, электриков, делопроизводителей.

Отряды предлагают студентам широкий спектр возможностей для обучения рабочим профессиям, развития надпрофессиональных навыков, трудоустройства, участия в добровольческих проектах и тематических конкурсах. В прошлом году рабочие профессии получили 288 человек, трудоустроены 389.

В 2024 году Псковское региональное отделение с 43 места повысило свои позиции до 31 в рейтинге активности среди других отделений по России.

О работе, проделанной за год, отчитались строительный отряд «Скобарь», педагогические отряды «Наставник, «Снежный кот», «Кипарис», «Ястребы», «Турбо», отряды проводников «Зевс», «Стрижи», Медицинские отряды «Алоэ», «Филин», путинный отряд «Медведь», археологический отряд «Конкиста», сервисный отряд «Flashback», трудовые отряды подростков, отряды «Ольгинского десанта».

Также на мероприятии анонсировали события студотрядов Псковской области на 2025 год. Среди них творческий фестиваль, спартакиада, школа командных составов, медиашкола, неделя РСО («Страна Целина», Школа молодого бойца, добровольческие акции, карьерный форум, праздничный концерт), молодежная патриотическая акция «Ольгинский десант», День студенчества (обучение участников студенческих отрядов для проведения занятий со школьниками), мероприятия к 80-летию Победы (восстановление и косметический ремонт памятников, уборка на территории захоронений и другие), Всероссийская патриотическая акция «Поклонимся великим тем годам» (просветительский и трудовой этапы), Всероссийская трудовая акция «Труд Крут», Ольгинский бал, открытие и закрытие Третьего трудового семестра.