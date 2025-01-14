Волонтёры работают на площадке «Поезда Победы» в Пскове

10:01, 14 января 2025, ПАИ

Волонтёры работают на площадке прибытия «Поезда Победы» в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в комитете по молодёжной политике Псковской области.



Фото: Комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: Комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: Комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: Комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: Комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: Комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: Комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: Комитет по молодёжной политике Псковской области















«Мы готовы встречать посетителей «Поезда Победы», который уже с нетерпением ждет первую группу любителей истории», – отметили в комитете.

Напомним, для того чтобы попасть на экспозицию, необходимо зарегистрироваться на сайте поездпобеды.рф. «Поезд Победы» будет работать в Пскове 14 и 15 января с 10:00 до 19:00.

Рекомендуемый возраст посетителей – 12 лет и старше. Дети младше 12 лет могут пройти только в сопровождении взрослого по одному билету.