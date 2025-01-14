Глава избиркома Псковской области Игорь Сопов станет гостем программы «Оглавление»

11:39, 14 января 2025, ПАИ

Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов станет гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) во вторник, 14 января, в 14:00 мск.

С какими итогами завершила избирательная система 2024 год? Почему на выборах все чаще «комплектом» получают и разные социальные сервисы? Работает ли политика вовлечения молодежи в избирательный процесс? Какие избирательные кампании предстоят и какие новеллы в процессе выборов появятся в 2025 году?

Эти темы в эфире программы «Оглавление» с главой облизбиркома обсудит ведущий Александр Машкарин.

Видеотрансляция программы будет доступна на портале Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».