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Политика

Глава избиркома Псковской области Игорь Сопов станет гостем программы «Оглавление»

Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов станет гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) во вторник, 14 января, в 14:00 мск.

Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. Фото: ПАИ

С какими итогами завершила избирательная система 2024 год? Почему на выборах все чаще «комплектом» получают и разные социальные сервисы? Работает ли политика вовлечения молодежи в избирательный процесс? Какие избирательные кампании предстоят и какие новеллы в процессе выборов появятся в 2025 году?

Эти темы в эфире программы «Оглавление» с главой облизбиркома обсудит ведущий Александр Машкарин.

Видеотрансляция программы будет доступна на портале Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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