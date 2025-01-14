Дистанционное электронное голосование сказалось на росте явки на муниципальные выборы в Псковской области

14:16, 14 января 2025, ПАИ

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) сказалось на росте явки на муниципальные выборы в Псковской области. О положительном эффекте ДЭГ председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов рассказал в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Игорь Сопов напомнил, что важнейшей кампанией 2024 года стали выборы президента. Затем избирательная комиссия занималась подготовкой и проведением муниципальных выборов. Всего в минувшем году было 14 кампаний, ход которых Игорь Сопов оценил положительно, сославшись на отсутствие жалоб на нарушения.

Председатель избирательной комиссии также обратил внимание, что применявшееся на муниципальных выборах ДЭГ пользовалось заметной популярностью: с помощью такого способа, оценив его удобство, проголосовало около 10% избирателей.

«И самое важное – мы видим, что ДЭГ наряду с многодневным голосованием существенно добавляет явку на муниципальные выборы, которые традиционно проходят при низких показателях. Мы проанализировали выборы в 2022 году, сравнили их с показателями 2024-го и увидели, что рост явки составил примерно 8%. Если в 2022 году средняя явка была 31,88%, в 2024 году – 38,49%. Причём увеличение наблюдается именно в районах», – подчеркнул Игорь Сопов, упомянув, что ДЭГ активно пользуются и студенты, и рабочие из муниципалитетов, которые работают или учатся в крупных городах.