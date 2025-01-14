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Общество

Визит членов УИК жители Псковской области воспринимают как возможность получить полезную информацию о выборах - Игорь Сопов

В 2024 году члены избирательных комиссий лично оповещали избирателей Псковской области о предстоящих выборах, напомнил председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Фото: ПАИ

«Накануне выборов президента в марте 2024 года мы прорабатывали целый алгоритм. Составляли речевые модули. Например, предупреждали членов УИК, которые занимаются поквартирным обходом с целью информирования о способах голосования, чтобы они ни в коем случае не вступали в спор с негативно настроенными гражданами», – привёл пример Игорь Сопов.

«В разговоре с избирателями мы особо подчёркиваем, что член комиссии – не агитатор, а лишь информатор. И ко второму визиту это даёт плоды: членов УИК ждут, воспринимая их визит как дополнительную опцию для получения важной информации по выборам», – отметил Игорь Сопов.

Председатель избирательной комиссии подчеркнул, что данные, которые удаётся получить во время такого общения с избирателями, являются конфиденциальными и «никуда не поступают». «Мы не делимся полученной информацией ни с какими политическими силами. Это не социологический опрос. Единственное, что если от граждан поступают жалобы, например, о нечищенной дороге, тёмных улицах, то мы доводим эти сведения до местных администраций, они, в свою очередь, включаются в решение озвученных проблем», – уточнил Игорь Сопов.

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