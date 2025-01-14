Игорь Сопов: Политическая активность псковичей растёт из года в год

15:07, 14 января 2025, ПАИ

Политическая активность псковичей растёт из года в год, констатировал председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Активность избирателей от кампании к кампании растёт на 1–1,5%. «Для нас и это большой плюс, то есть мы понимаем, что политическая активность псковичей не снижается, – отметил Игорь Сопов. – Например, на президентских выборах в 2024 году проголосовало 343 тысячи жителей Псковской области. Это 68,6% от общего числа избирателей. На муниципальных выборах в два раза меньше – 34,8% избирателей, но и это хороший показатель для местных выборов».

Игорь Сопов также добавил, что из года в года уровень доверия к выборным кампаниям в Псковской области растёт. «Полностью или скорее доверяют выборным кампаниям порядка 56% избирателей. Это цифра по итогам осенней кампании. Полностью или скорее не доверяют 18%. Этот показатель стабилен на протяжении нескольких лет, а вот уровень доверия растёт. И по уровню доверия мы в лидерах. Например, по президентской кампании мы были на первом месте в России среди регионов», – рассказал Игорь Сопов.