Псковичи от 25 до 45 лет активнее остальных избирателей пользуются дистанционным электронным голосованием

15:27, 14 января 2025, ПАИ

Псковичи от 25 до 45 лет активнее остальных избирателей пользуются дистанционным электронным голосованием (ДЭГ), отметил председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«То есть речь о социально активных людях, у которых семья, дети, работа. Естественно, им удобно пользоваться инструментом ДЭГ. Они привыкли работать с интернет-ресурсами и экономить время», - отметил Игорь Сопов.

При этом избиратели в возрасте 18-20 лет используют ДЭГ наименее активно. «Там результат на уровне и даже немного ниже, чем у избирателей возраста 70+, у которых 1,9%. Общаясь с молодыми людьми, мы понимаем, что дело не столько в ДЭГ, сколько в том, что для них в принципе вопрос голосования остро не стоит. Это к теме понижения возрастного ценза для избирателей, которое, на наш взгляд, не нужно. Молодой человек и к 18 годам пока не готов принимать участие в политической жизни», - констатировал Игорь Сопов.