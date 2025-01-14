Псковичи от 25 до 45 лет активнее остальных избирателей пользуются дистанционным электронным голосованием
Псковичи от 25 до 45 лет активнее остальных избирателей пользуются дистанционным электронным голосованием (ДЭГ), отметил председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).
«То есть речь о социально активных людях, у которых семья, дети, работа. Естественно, им удобно пользоваться инструментом ДЭГ. Они привыкли работать с интернет-ресурсами и экономить время», - отметил Игорь Сопов.
При этом избиратели в возрасте 18-20 лет используют ДЭГ наименее активно. «Там результат на уровне и даже немного ниже, чем у избирателей возраста 70+, у которых 1,9%. Общаясь с молодыми людьми, мы понимаем, что дело не столько в ДЭГ, сколько в том, что для них в принципе вопрос голосования остро не стоит. Это к теме понижения возрастного ценза для избирателей, которое, на наш взгляд, не нужно. Молодой человек и к 18 годам пока не готов принимать участие в политической жизни», - констатировал Игорь Сопов.
Псковичи от 25 до 45 лет активнее остальных избирателей пользуются дистанционным электронным голосованием
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