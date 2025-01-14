Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичи от 25 до 45 лет активнее остальных избирателей пользуются дистанционным электронным голосованием

Псковичи от 25 до 45 лет активнее остальных избирателей пользуются дистанционным электронным голосованием (ДЭГ), отметил председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Фото: ПАИ

«То есть речь о социально активных людях, у которых семья, дети, работа. Естественно, им удобно пользоваться инструментом ДЭГ. Они привыкли работать с интернет-ресурсами и экономить время», - отметил Игорь Сопов.

При этом избиратели в возрасте 18-20 лет используют ДЭГ наименее активно. «Там результат на уровне и даже немного ниже, чем у избирателей возраста 70+, у которых 1,9%. Общаясь с молодыми людьми, мы понимаем, что дело не столько в ДЭГ, сколько в том, что для них в принципе вопрос голосования остро не стоит. Это к теме понижения возрастного ценза для избирателей, которое, на наш взгляд, не нужно. Молодой человек и к 18 годам пока не готов принимать участие в политической жизни», - констатировал Игорь Сопов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












14 января 2025

Стали известны прототипы имён псковских барсиков в мультфильме
14 января 2025

Псковичи от 25 до 45 лет активнее остальных избирателей пользуются дистанционным электронным голосованием
14 января 2025

Лица, мгновения, жесты войны: «Поезд Победы» прибыл в Псков
14 января 2025

Игорь Сопов: Политическая активность псковичей растёт из года в год
14 января 2025

Более 6,5 тысячи человек посетило праздничные спектакли Псковского драмтеатра
14 января 2025

Псковский и белорусский детские технопарки будут сотрудничать
14 января 2025

Визит членов УИК жители Псковской области воспринимают как возможность получить полезную информацию о выборах - Игорь Сопов
14 января 2025

Глава Пскова: «Поезд Победы» позволяет донести до молодого поколения важность истории

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...