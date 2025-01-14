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Общество

Игорь Сопов: Работа с молодёжью – залог кадрового потенциала

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) отметил, что системная работа с молодёжью в перспективе означает не только появление активных избирателей, но и будущих сотрудников избирательной комиссии.

Фото: ПАИ

«За 2024 год мы, избирательная комиссия Псковской области и территориальные избирательные комиссии, провели 318 с молодёжью, в том числе весенняя и осенняя школа молодого избирателя. Нам важно не только информировать, но и иметь кадровый потенциал среди молодых людей. Например, на осенних выборах в муниципалитетах в качестве волонтёров работали 112 молодых людей до 18 лет. Потом эти волонтёры становятся или членами избирательной комиссии, или членами молодёжных избирательных комиссий», - пояснил задачи Игорь Сопов.

По его словам, избирательная комиссия Псковской области участвует и в школьных, и университетских мероприятиях. «Даже в летние лагеря выезжали, играли в «Что? Где? Когда?» на тему избирательной системы. То есть мы постоянно популяризируем эту профессию и деятельность, останавливаться, конечно, не будем», - добавил Игорь Сопов.

Председатель избирательной комиссии подчеркнул, что в избирательных комиссиях Псковской области работают люди разных профессий, а не «сплошь чиновники и члены правительства». «Последнее утверждение - миф, который распространяют те, кто не знаком с избирательной системой», - отметил Игорь Сопов.

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