Более 6,5 тысячи человек посетило праздничные спектакли Псковского драмтеатра
Новогодняя кампания прошла в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина с 24 декабря 2024 года по 12 января 2025 года. В праздничную афишу вошло 50 спектаклей для детей и взрослых, зрителями которых стали более 6 500 человек. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского драмтеатра.
Две акции традиционно прошли в театре на каникулах. Совместный проект Пушкинского театра и «Почты России» позволил зрителям бесплатно отправить новогодние открытки близким по всей стране. Тысячу открыток из театра «Почта России» доставит в Санкт-Петербург, Москву, Сочи, Сыктывкар, Рязань, Пермь, Новосибирскую, Челябинскую, Саратовскую области и другие города России. Сотни новогодних пожеланий оставили зрители театру и артистам, в их числе, например, добрые слова от туристов из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Сочи и, конечно, от постоянных зрителей, отметили в пресс-службе.
После новогодней кампании труппа ушла на каникулы. Показ спектаклей в Псковском театре драмы возобновится 20 января.
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