Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Рождественские Святки: история, приметы и традиции Псковщины

Святочная неделя в январе – это особое время, которое многие связывают с мистикой. Оно длится между празднованием Рождества и Крещением, и в эти дни принято колядовать, безобразничать, а что самое главное – не работать. Об истории, традициях и сугубо псковских приметах рассказала руководитель народного коллектива фольклорного ансамбля «Уграда» Галина Березина в беседе с корреспондентом ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

«Святки начинаются с Рождества Христова вечером 6 января и продолжаются до 18-го числа. Сначала мы славим Христа, носим звёзды, которые символизируют Вифлеемскую. Параллельно начинаются колядки с похвалами хозяевам домов, благодарностями, воспоминаниями о роде. В песнях часто поётся о солнце, звёздах: они символизируют хозяев домов и их деток. Ещё псковская характерная тема – «на каждый тычинке по три жемчужинки»: так говорилось о богатых хозяевах с дорогим забором. Жемчуг в представлении псковичей был показателем высокого достатка», – отметила Галина Березина.

Хозяева, к которым пришли колядовщики, должны отдать им плоды своего труда – хлеб, пироги, печенье и другие угощения. При этом само колядование может продолжаться на протяжении всех святочных дней, но на юге Псковской области были свои традиции. «Там отмечали три коляды. Первая – это рождественская. Вторая приходила перед старым Новым годом, она была самой богатой, так как считалось, что если не накрыть в этот день стол, то год будет пустой. И обязательно нужно было всех угостить. А самой бедной была крещенская коляда», – рассказала собеседница ПАИ.

В северной части области исполняли колядные песни «виноградье». Почему они получили такое название – эксперты теряются в догадках. По словам Галины Березиной, это может быть связано с церковными традициями и лозой как их неотъемлемым символом.

«В Святки был строгий запрет на работу, особенно нельзя было трудиться женщинам. Даже убирались веретёна и уносились на чердак. Можно было только есть, гулять, делиться своей радостью с другими», – подчеркнула руководитель народного коллектива и добавила, что парням в эти дни нужно было обязательно побезобразничать. Можно было закрыть трубу, подставить полено под дверь, затянуть лодку на крышу или разобрать поленницу. Но в завершение Святок всё нужно было вернуть на место.

Кроме того, было много вечёрок или посиделок, посвящённых колядным праздникам. «На них дети изображали пчёл, бегали с мешками и яблоневыми палочками, жужжали и жалили всех. Также было принято гадать на судьбу», – заключила Галина Березина.

Ранее сообщалось, что в Пскове прошли рождественские гулянья. Жители и гости города смогли насладиться удивительной атмосферой праздника, поводить хороводы, спеть колядки, попробовать сочиво и, конечно, посмотреть выступления творческих коллективов области. Подробнее об этом – в фоторепортаже ПАИ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












14 января 2025

Более 1100 человек посетили «Поезд Победы» в первый день работы выставки в Пскове
14 января 2025

Под стражу заключили псковскую студентку за поджог автомобиля
14 января 2025

Рождественские Святки: история, приметы и традиции Псковщины
14 января 2025

Воду привезли жителям плюсской деревни, где бушевал «Чарли»
14 января 2025

Более 30 резервных источников электроснабжения установят в отдалённых деревнях Псковской области
14 января 2025

Центр профилактики и борьбы со СПИД в Пскове переезжает на новый адрес
14 января 2025

Судебные приставы Псковской области передали конфискованный автомобиль для нужд СВО
14 января 2025

Без единой жалобы: председатель избиркома Псковской области Игорь Сопов стал гостем «Оглавления». Главное

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...