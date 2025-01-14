Рождественские Святки: история, приметы и традиции Псковщины

18:52, 14 января 2025, ПАИ

Святочная неделя в январе – это особое время, которое многие связывают с мистикой. Оно длится между празднованием Рождества и Крещением, и в эти дни принято колядовать, безобразничать, а что самое главное – не работать. Об истории, традициях и сугубо псковских приметах рассказала руководитель народного коллектива фольклорного ансамбля «Уграда» Галина Березина в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Святки начинаются с Рождества Христова вечером 6 января и продолжаются до 18-го числа. Сначала мы славим Христа, носим звёзды, которые символизируют Вифлеемскую. Параллельно начинаются колядки с похвалами хозяевам домов, благодарностями, воспоминаниями о роде. В песнях часто поётся о солнце, звёздах: они символизируют хозяев домов и их деток. Ещё псковская характерная тема – «на каждый тычинке по три жемчужинки»: так говорилось о богатых хозяевах с дорогим забором. Жемчуг в представлении псковичей был показателем высокого достатка», – отметила Галина Березина.

Хозяева, к которым пришли колядовщики, должны отдать им плоды своего труда – хлеб, пироги, печенье и другие угощения. При этом само колядование может продолжаться на протяжении всех святочных дней, но на юге Псковской области были свои традиции. «Там отмечали три коляды. Первая – это рождественская. Вторая приходила перед старым Новым годом, она была самой богатой, так как считалось, что если не накрыть в этот день стол, то год будет пустой. И обязательно нужно было всех угостить. А самой бедной была крещенская коляда», – рассказала собеседница ПАИ.

В северной части области исполняли колядные песни «виноградье». Почему они получили такое название – эксперты теряются в догадках. По словам Галины Березиной, это может быть связано с церковными традициями и лозой как их неотъемлемым символом.

«В Святки был строгий запрет на работу, особенно нельзя было трудиться женщинам. Даже убирались веретёна и уносились на чердак. Можно было только есть, гулять, делиться своей радостью с другими», – подчеркнула руководитель народного коллектива и добавила, что парням в эти дни нужно было обязательно побезобразничать. Можно было закрыть трубу, подставить полено под дверь, затянуть лодку на крышу или разобрать поленницу. Но в завершение Святок всё нужно было вернуть на место.

Кроме того, было много вечёрок или посиделок, посвящённых колядным праздникам. «На них дети изображали пчёл, бегали с мешками и яблоневыми палочками, жужжали и жалили всех. Также было принято гадать на судьбу», – заключила Галина Березина.

Ранее сообщалось, что в Пскове прошли рождественские гулянья. Жители и гости города смогли насладиться удивительной атмосферой праздника, поводить хороводы, спеть колядки, попробовать сочиво и, конечно, посмотреть выступления творческих коллективов области. Подробнее об этом – в фоторепортаже ПАИ.