Лопнувшее колесо привело к тройному ДТП в Великих Луках
ДТП произошло у дома №77 на улице Ставского в Великих Луках, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
У Lada Granta лопнуло колесо, после чего машина столкнулась с двумя легковыми автомобилями.
От госпитализации и от медпомощи водители отказались.
На месте работали бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники ГАИ.
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