Лопнувшее колесо привело к тройному ДТП в Великих Луках

17:40, 14 января 2025, ПАИ

ДТП произошло у дома №77 на улице Ставского в Великих Луках, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

У Lada Granta лопнуло колесо, после чего машина столкнулась с двумя легковыми автомобилями.

От госпитализации и от медпомощи водители отказались.

На месте работали бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники ГАИ.