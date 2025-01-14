Судебные приставы Псковской области передали конфискованный автомобиль для нужд СВО

18:11, 14 января 2025, ПАИ

Автомобиль, принадлежащий жителю Пскова, изъяли принудительно и обратили в собственность государства по решению суда. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Машина передана в Министерство обороны РФ, и в дальнейшем будет отправлена в зону военной операции.

Автотранспортное средство было изъято в связи с незаконным приобретением, хранением и перевозкой немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными акцизными марками, в особо крупном размере.