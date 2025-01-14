Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Судебные приставы Псковской области передали конфискованный автомобиль для нужд СВО

Автомобиль, принадлежащий жителю Пскова, изъяли принудительно и обратили в собственность государства по решению суда. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото: УФССП России по Псковской области

Машина передана в Министерство обороны РФ, и в дальнейшем будет отправлена в зону военной операции.

Автотранспортное средство было изъято в связи с незаконным приобретением, хранением и перевозкой немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными акцизными марками, в особо крупном размере.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












14 января 2025

Судебные приставы Псковской области передали конфискованный автомобиль для нужд СВО
14 января 2025

Без единой жалобы: председатель избиркома Псковской области Игорь Сопов стал гостем «Оглавления». Главное
14 января 2025

Нововведение по медконсультациям на избирательных участках Псковская область позаимствовала в Белоруссии
14 января 2025

Псковских инвесторов приглашают на онлайн-встречу по туризму
14 января 2025

Более двух тысяч случаев ОРВИ выявили в Псковской области за неделю
14 января 2025

Стали известны прототипы имён псковских барсиков в мультфильме
14 января 2025

Псковичи от 25 до 45 лет активнее остальных избирателей пользуются дистанционным электронным голосованием
14 января 2025

Лица, мгновения, жесты войны: «Поезд Победы» прибыл в Псков

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...