Судебные приставы Псковской области передали конфискованный автомобиль для нужд СВО
Автомобиль, принадлежащий жителю Пскова, изъяли принудительно и обратили в собственность государства по решению суда. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.
Машина передана в Министерство обороны РФ, и в дальнейшем будет отправлена в зону военной операции.
Автотранспортное средство было изъято в связи с незаконным приобретением, хранением и перевозкой немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными акцизными марками, в особо крупном размере.
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