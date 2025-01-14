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Общество

Два человека пострадали в тройном ДТП на Рижском проспекте в Пскове

Столкновение трёх автомобилей произошло у дома № 16 на Рижском проспекте в Пскове. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Фото здесь и далее: ПАИ

В результате ДТП пострадали двое водителей. Они госпитализированы в медучреждение.

На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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