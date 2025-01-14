Два человека пострадали в тройном ДТП на Рижском проспекте в Пскове
Столкновение трёх автомобилей произошло у дома № 16 на Рижском проспекте в Пскове. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
В результате ДТП пострадали двое водителей. Они госпитализированы в медучреждение.
На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГАИ.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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