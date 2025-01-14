Псковичей приглашают на выставку в арт-пространство «Пороховые погреба»

23:11, 14 января 2025, ПАИ

В преддверии празднования Крещения Господня по благословению настоятеля Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова иеромонаха Алексия (Годлевского) состоится открытие фотовыставки Татьяны Савраевой «Таинство Крещения в реке». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Мероприятие пройдёт в арт-пространстве «Пороховые погреба» в Псковском кремле 17 января. На открытии выставки выступит ансамбль скрипачей детской музыкальной школы № 4 и дуэт «Созвездие» студии акробатического танца «Акроденс». Начало мероприятия в 16:00.

Отметим, Татьяна Савраева – участница и победительница городских конкурсов фотографии «Люди и храмы», международной выставки «Цвет белой стены» и других проектов.