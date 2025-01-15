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Общество

Около 100 мероприятий в память о жертвах Холокоста пройдёт в Псковской области

Одиннадцатая ежегодная Неделя памяти жертв Холокоста началась в России 15 января. В Псковской области запланировано около 100 мемориальных мероприятий, приуроченных к этой памятной дате. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В программу входят выставки, вечера памяти, исторические лекции, встречи с молодёжью, кинолектории и показы документальных фильмов в образовательных учреждениях, сельских домах культуры, районных библиотеках и центрах досуга. Жители муниципальных образований будут вспоминать о ужасах Холокоста как в районных центрах, так и в небольших населённых пунктах.

Основные события состоятся 27 января, в Международный день памяти жертв Холокоста. В частности, запланировано традиционное мероприятие у мемориала «Памяти псковичей – жертв Холокоста» в деревне Лухново Псковского района.

Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова также проводит серию мероприятий, включая уроки памяти, мемориальную беседу-реквием и тематические встречи. 27 января в Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени В. А. Каверина состоится презентация книги Д. Бойна «Мальчик в полосатой пижаме» – притчи о Холокосте, рассказанной мальчиком по имени Бруно.

25 и 26 января в ГКЦ Пскова пройдёт 7-й открытый городской фестиваль-конкурс самодеятельного художественного творчества «Ступень памяти – 2025».

Неделя памяти, состоящая из мемориальных, образовательных и культурных мероприятий, приурочена к Международному дню памяти жертв Холокоста 27 января. Именно в этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим). Ежегодная Неделя памяти жертв Холокоста продлится до 31 января. В этом году она включена в план официальных мероприятий, посвящённых 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

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