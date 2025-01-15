Почти на 40% увеличился объём отходов в Псковской области в новогодние праздники

17:39, 15 января 2025, ПАИ

Почти на 40 % увеличился объём отходов в Псковской области в новогодние праздники, сообщил исполняющий обязанности гендиректора ООО «Экогрупп» – временного регоператора по обращению с ТКО в регионе Денис Кузнецов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 15 января.

«Объём отходов, которые мы вывозили в эти праздничные дни, был увеличен процентов на 35–40. Все машины работали в усиленном режиме, были введены дополнительные экипажи. И мы справились с этой задачей», – отметил гость студии.

По его словам, такое увеличение количества отходов объясняется большим притоком туристов в регион. К этому времени в компании шла усиленная подготовка. «Жалобы были только единичные, и они решались в течение двух-трёх часов», – заметил Денис Кузнецов.