Запретить рекламу безалкогольного пива предложили в России

17:25, 15 января 2025, ПАИ

С российских телеэкранов и радио может пропасть реклама безалкогольного пива, пишет газета «Известия». Соответствующий законопроект в Госдуму РФ внесёт глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в самое ближайшее время.

В документе указано, что безалкогольным пивом считается напиток, содержащий не более 0,5 % объёма этилового спирта, поэтому он не попадает под жёсткие ограничения по рекламе. Однако его производство при этом мало чем отличается от изготовления алкогольного пива, а выпуском занимаются те же компании, которые производят напитки с высоким градусом.

Реклама безалкогольного пива, по мнению инициаторов законопроекта, является пиаром алкоголя и алкогольных брендов, поэтому к ней должны быть применены те же меры, что и для высокоградусного пива.

Также производители пива без содержания этанола заявляют, что их продукт – хорошая альтернатива обычному пиву в случаях, если человек борется с алкогольной зависимостью, но авторы законопроекта утверждают, что такое мнение не соответствует действительности, а употребление безалкогольного пива может поддерживать зависимое поведение.