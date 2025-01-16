Какие зарплаты предлагают в Псковской области в начале 2025 года

08:37, 16 января 2025, ПАИ

Какие зарплаты предлагают в Псковской области в начале 2025 года, рассказали ПАИ специалисты hh.ru.

Анализ регионального рынка труда показывает, что сейчас средняя зарплата местного жителя достигла 53,5 тысячи рублей, что на четыре тысячи рублей больше, чем годом ранее в середине зимы. Наибольший доход сейчас на рынке труда предлагают в сфере логистики и перевозок (более 108 тысяч рублей), для рабочего персонала разного профиля (около 94 тысяч рублей), а также в сфере обслуживающего персонала (93 тысячи рублей). Высокодоходными являются в Псковской области и добывающий сектор (86 тысяч рублей), сфера строительства и недвижимости (86 тысяч рублей), сельскохозяйственная отрасль (86 тысяч рублей) и сфера административного персонала (84 тысячи рублей). Сильнее всего за год доход взлетел у администраторов, менеджеров АХО и секретарей (+28 тысяч рублей), геологов и геодезистов (в среднем на 18 тысяч рублей), инженеров-строителей и агентов по недвижимости (+11 тысяч рублей) и у производственников (+10 тысяч рублей).

Исследование hh.ru показало, что больше половины опрошенных компаний (58 %) подняли сотрудникам оклады в 2024 году. В 33 % компаний заработные платы остались без изменений и лишь в 6 % – уменьшились. Ещё 3 % респондентов затруднились ответить. Опрос проводился в ноябре-декабре 2024 года, участие приняли 1 362 целевых работодателя из разных регионов России. Важно, что доля тех компаний, которые увеличили зарплату сотрудникам, в 2024 году ниже, чем в 2023 году, – 58 % против 68 %. А вот доля тех, кто зарплату понизил, выросла с 1% до 6 %. Также выросла и доля тех компаний, где оплата труда осталась неизменной, уточнили эксперты.

«Невероятная конкуренция за людей привела к рекордному росту зарплат. По данным Росстата, прирост номинальной (начисленной) зарплаты за январь – сентябрь 2024 года составил 18 % к тому же периоду 2023 года. Прирост предлагаемой зарплаты в вакансиях на hh.ru – плюс 20 %. Взрывной рост начался в середине 2023 года, когда дефицит соискателей достиг пиковых значений – на одну вакансию приходилось 3,2–3,6 резюме. В 2024 году этот рост продолжился, но компании стали немного реже повышать зарплаты и чаще оставлять их без изменений по сравнению с 2023 годом. Финансовые возможности бизнеса, особенно на фоне дороговизны денег, исчерпаемы, поэтому в 2025 году прирост зарплат сохранится, но его темпы замедлятся, получать повышение в доходе будут исключительно ценные кадры (вне зависимости от должности и опыта)», – отметила главный эксперт hh.ru по рынку труда и руководитель направления клиентской эффективности hh.ru Наталья Данина.

Основным драйвером роста зарплат в 2024 году стал средний бизнес: оплату труда повысили 66 % компаний со штатом от 101 до 500 сотрудников и 65 % – со штатом от 501 до 1 000 сотрудников. В малых компаниях (до 100 человек) зарплаты увеличили 50 %, в крупных (от 1 000 человек) – 55 %.

В отраслевом разрезе рост зарплат в 2024 году был наиболее характерен для HoReCa (68 % компаний подняли уровень оплаты труда), добычи сырья (67 %), а также тяжёлой и лёгкой промышленности (по 66 %).

63 % опрошенных работодателей предполагают, что в 2025 году в их компании произойдёт увеличение окладов сотрудников: 42 % считают, что рост будет в пределах официальной инфляции, 21 % – исходя из реалий рынка и запросов работников / соискателей. Ещё 26 % работодателей не планируют поднимать зарплаты в новом году, а 4 % допускают снижение окладов. Остальные 6 % затруднились ответить.