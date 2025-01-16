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Какие зарплаты предлагают в Псковской области в начале 2025 года

Какие зарплаты предлагают в Псковской области в начале 2025 года, рассказали ПАИ специалисты hh.ru.

Статистику предоставили в hh.ru

Анализ регионального рынка труда показывает, что сейчас средняя зарплата местного жителя достигла 53,5 тысячи рублей, что на четыре тысячи рублей больше, чем годом ранее в середине зимы. Наибольший доход сейчас на рынке труда предлагают в сфере логистики и перевозок (более 108 тысяч рублей), для рабочего персонала разного профиля (около 94 тысяч рублей), а также в сфере обслуживающего персонала (93 тысячи рублей). Высокодоходными являются в Псковской области и добывающий сектор (86 тысяч рублей), сфера строительства и недвижимости (86 тысяч рублей), сельскохозяйственная отрасль (86 тысяч рублей) и сфера административного персонала (84 тысячи рублей). Сильнее всего за год доход взлетел у администраторов, менеджеров АХО и секретарей (+28 тысяч рублей), геологов и геодезистов (в среднем на 18 тысяч рублей), инженеров-строителей и агентов по недвижимости (+11 тысяч рублей) и у производственников (+10 тысяч рублей).

Исследование hh.ru показало, что больше половины опрошенных компаний (58 %) подняли сотрудникам оклады в 2024 году. В 33 % компаний заработные платы остались без изменений и лишь в 6 % – уменьшились. Ещё 3 % респондентов затруднились ответить. Опрос проводился в ноябре-декабре 2024 года, участие приняли 1 362 целевых работодателя из разных регионов России. Важно, что доля тех компаний, которые увеличили зарплату сотрудникам, в 2024 году ниже, чем в 2023 году, – 58 % против 68 %. А вот доля тех, кто зарплату понизил, выросла с 1% до 6 %. Также выросла и доля тех компаний, где оплата труда осталась неизменной, уточнили эксперты.

«Невероятная конкуренция за людей привела к рекордному росту зарплат. По данным Росстата, прирост номинальной (начисленной) зарплаты за январь – сентябрь 2024 года составил 18 % к тому же периоду 2023 года. Прирост предлагаемой зарплаты в вакансиях на hh.ru – плюс 20 %. Взрывной рост начался в середине 2023 года, когда дефицит соискателей достиг пиковых значений – на одну вакансию приходилось 3,2–3,6 резюме. В 2024 году этот рост продолжился, но компании стали немного реже повышать зарплаты и чаще оставлять их без изменений по сравнению с 2023 годом. Финансовые возможности бизнеса, особенно на фоне дороговизны денег, исчерпаемы, поэтому в 2025 году прирост зарплат сохранится, но его темпы замедлятся, получать повышение в доходе будут исключительно ценные кадры (вне зависимости от должности и опыта)», – отметила главный эксперт hh.ru по рынку труда и руководитель направления клиентской эффективности hh.ru Наталья Данина.

Основным драйвером роста зарплат в 2024 году стал средний бизнес: оплату труда повысили 66 % компаний со штатом от 101 до 500 сотрудников и 65 % – со штатом от 501 до 1 000 сотрудников. В малых компаниях (до 100 человек) зарплаты увеличили 50 %, в крупных (от 1 000 человек) – 55 %.

В отраслевом разрезе рост зарплат в 2024 году был наиболее характерен для HoReCa (68 % компаний подняли уровень оплаты труда), добычи сырья (67 %), а также тяжёлой и лёгкой промышленности (по 66 %).

63 % опрошенных работодателей предполагают, что в 2025 году в их компании произойдёт увеличение окладов сотрудников: 42 % считают, что рост будет в пределах официальной инфляции, 21 % – исходя из реалий рынка и запросов работников / соискателей. Ещё 26 % работодателей не планируют поднимать зарплаты в новом году, а 4 % допускают снижение окладов. Остальные 6 % затруднились ответить.

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Какие зарплаты предлагают в Псковской области в начале 2025 года

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