Открыли дверь в мир журналистики: школьники из гуманитарного лицея побывали на экскурсии в медиахолдинге

Ученики 7-го класса гуманитарного лицея Пскова сегодня посетили экскурсию в стенах медиахолдинга Псковской области. Ребята смогли изнутри увидеть, как устроена работа медиа, и попробовали себя в роли настоящих журналистов. Побывали в студии «Первого Псковского», примерили на себя роль радиоведущих и даже провели свою пресс-конференцию – это и много чего ещё успели сделать юные псковичи в стенах медиахолдинга.

За экскурсией наблюдал Андрей Степанов.