Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн

Открыли дверь в мир журналистики: школьники из гуманитарного лицея побывали на экскурсии в медиахолдинге

Ученики 7-го класса гуманитарного лицея Пскова сегодня посетили экскурсию в стенах медиахолдинга Псковской области. Ребята смогли изнутри увидеть, как устроена работа медиа, и попробовали себя в роли настоящих журналистов. Побывали в студии «Первого Псковского», примерили на себя роль радиоведущих и даже провели свою пресс-конференцию – это и много чего ещё успели сделать юные псковичи в стенах медиахолдинга.

За экскурсией наблюдал Андрей Степанов.

Фото: Андрей Степанов, 13:29, 16 января 2025, ПАИ
168
0
60 фото

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...