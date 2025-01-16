Голосование в первом туре премии «Народное признание» завершится завтра

17:51, 16 января 2025, ПАИ

Голосование в первом туре Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2024» завершится завтра, 17 января, в 23:00. На данный момент свои голоса отдали свыше 15 300 человек.

Ко второму туру будут допущены тройки лидеров в каждой из номинаций. Голосование в нём стартует 20 января.