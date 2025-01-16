Голосование в первом туре премии «Народное признание» завершится завтра
Голосование в первом туре Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2024» завершится завтра, 17 января, в 23:00. На данный момент свои голоса отдали свыше 15 300 человек.
Ко второму туру будут допущены тройки лидеров в каждой из номинаций. Голосование в нём стартует 20 января.
Премия «Народное признание» проходит в 15-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации и средства массовой информации, входящие в медиахолдинг Псковской области.
Победителей назовут в десяти номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие».
Второй этап голосования за номинантов пройдёт с 20 января по 21 февраля. Церемония вручения состоится 26 февраля в Псковской областной филармонии.
О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
Официальные хештеги премии – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.
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