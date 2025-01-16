Бюсты героев Маншук Маметовой и Ибрагима Сулейманова установят в Псковской области

18:04, 16 января 2025, ПАИ

Бюсты героев Великой Отечественной войны Маншук Маметовой и Ибрагима Сулейманова установят в Невельском муниципальном округе. Об этом пишет газета «Комсомольская правда в Пскове» со ссылкой на поисковый отряд муниципалитета «Гвоздика».

Невельский округ посетила делегация из Уральска (Казахстан). По просьбе народа Казахстана бюсты появятся в деревне Заиванье Невельского муниципального округа к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Местом гибели бойцов из Казахстана стала высота 173,3 у станции Изоча, западнее Невеля. За их последнее героическое сражение Маншук Маметову удостоили звания Героя Советского Союза посмертно, а Ибрагима Сулейманова наградили орденом Ленина.

«Надеемся, что этот день станет важной страницей в общей истории двух дружественных государств – России и Казахстана», – отметил командир отряда «Гвоздика» Михаил Ясютич.