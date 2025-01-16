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Общество

Связь между автошколами и ДТП по вине водителей проанализируют в Псковской области

Меры обеспечения безопасности дорожного движения обсудили участники координационного совещания по обеспечению правопорядка, которое прошло в правительстве Псковской области сегодня, 16 января. В ходе заседания губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил проанализировать результативность работы автошкол, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Михаил Ведерников привёл статистику аварийности и смертности на дорогах Псковской области. Он отметил, что число ДТП на территории региона по итогам 2024 года увеличилось почти на 12,5 % – с 687 до 772. На дорогах погибло сто человек, что составляет +33,3 % по отношению к показателю 2023 года.

Учитывая достаточно высокие показатели аварийности и смертности, участники совещания обсудили дополнительные меры, которые необходимо принять для улучшения ситуации. Помимо таких традиционных профилактических мероприятий, как анализ мест повышенной аварийности, увеличение числа камер фотовидеофиксации, Михаил Ведерников предложил проанализировать и результативность работы автошкол.

«Абсолютное число ДТП – 90,8 % – совершено по вине водителей. Фиксируется агрессивное вождение, выезд на полосу встречного движения, игнорирование правил проезда пешеходных переходов и несоответствие скорости условиям движения. Необходимо посмотреть статистику, определить места обучения виновников аварий, выяснить, есть ли связь между конкретными школами и ДТП, которые совершены по вине водителей», – сказал глава региона.

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