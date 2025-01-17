82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают в Великих Луках

09:50, 17 января 2025, ПАИ

82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают в Великих Луках. С этой датой местных жителей поздравил глава администрации Андрей Беляев.

«Тысячи солдат, офицеров, партизан, подпольщиков отдали свои жизни за свободу Великолукской земли. Суровые испытания, оккупацию и голод пережили жители города, который во время войны был разрушен почти до основания. Низкий поклон всем доблестным фронтовикам и труженикам! Вечный почёт героям войны и труда, не дожившим до сегодняшнего дня», – отметил он.

Андрей Беляев также пожелал великолучанам благополучия, счастья, успехов в труде и согласия в семьях, мирного неба над головой.

Добавим, что в честь этой даты в городе состоятся памятные мероприятия.