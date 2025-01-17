82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают в Великих Луках
82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают в Великих Луках. С этой датой местных жителей поздравил глава администрации Андрей Беляев.
«Тысячи солдат, офицеров, партизан, подпольщиков отдали свои жизни за свободу Великолукской земли. Суровые испытания, оккупацию и голод пережили жители города, который во время войны был разрушен почти до основания. Низкий поклон всем доблестным фронтовикам и труженикам! Вечный почёт героям войны и труда, не дожившим до сегодняшнего дня», – отметил он.
Андрей Беляев также пожелал великолучанам благополучия, счастья, успехов в труде и согласия в семьях, мирного неба над головой.
Добавим, что в честь этой даты в городе состоятся памятные мероприятия.
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82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают в Великих Луках
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