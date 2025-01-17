В России опубликованы архивы о «селекции» узников концлагеря Освенцим

10:00, 17 января 2025, ПАИ

Министерство обороны РФ опубликовало архивные документы о «селекции» узников нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим), пишет ТАСС.

«Ежедневно производился «медосмотр». Врач, доктор Менгеле, стоял, насвистывая песенку. Мимо него проходили раздетые заключенные с поднятыми руками, чтобы он мог хорошо видеть их ребра. Жестами он разделял заключенных на «годных» и «негодных», иногда на три группы. Деление производилось исключительно по капризу Менгеле, так что заключенные сами не понимали, в какую группу они попали», – говорится в показаниях бывших узников концлагеря.

Затем объявлялось, что заключенные слишком истощены и их «нужно направить в дом отдыха» (так называли крематорий). Узников, признанных наиболее слабыми, сажали в душегубку и к крематорию подвозили уже мертвыми. Остальные переводились в южную часть лагеря.

Располагавшийся в 60 км западнее Кракова концлагерь Аушвиц-Биркенау представлял собой огромную «фабрику смерти», раскинувшуюся на территории около 500 га. Лагерный комплекс включал в себя множество объектов. Ежедневно в концлагерь прибывало со всей оккупированной Европы около 10 эшелонов с людьми. В каждом эшелоне было 40-50 вагонов. В каждом вагоне – от 50 до 100 человек.

«Прибывших делили на четыре категории. Первая, составлявшая две трети доставленных, в течение нескольких часов отправлялась в газовые камеры. Затем их тела сжигались в крематориях. Вторая группа направлялась на промышленные предприятия различных компаний. Из этих людей более 340 тыс. умерли от болезней, истязаний, были казнены. Третья категория предназначалась для медицинских экспериментов. На живых людях изучалось действие химических веществ, испытывались новейшие фармацевтические препараты. Четвертая часть узников – молодые женщины, отобранные нацистами для сексуальных утех, работы в качестве прислуги, а также для сортировки личных вещей узников», – рассказали в Минобороны.

В ходе Сандомирско-Силезской операции 27 января советские войска вошли на территорию лагеря и освободили оставшихся в живых узников.