В Великих Луках отмечают 82-ю годовщину освобождения города

10:32, 17 января 2025, ПАИ

82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают в Великих Луках сегодня, 17 января, сообщили ПАИ в городской администрации.

С Днём освобождения города великолучан поздравил глава городской администрации Андрей Беляев. «Тысячи солдат, офицеров, партизан, подпольщиков отдали свои жизни за свободу Великолукской земли. Суровые испытания, оккупацию и голод пережили жители города, который во время войны был разрушен почти до основания. Низкий поклон всем доблестным фронтовикам и труженикам! Вечный почёт героям войны и труда, не дожившим до сегодняшнего дня!» – отметил он.

Андрей Беляев призвал великолучан беречь мирную жизнь и свободу, завоёванную в боях Великой Отечественной войны, продолжая добросовестно трудиться на благо Великих Лук и России.

Напомним, наступательная операция по освобождению Великих Лук началась 24 ноября 1942 года и продлилась почти два месяца. Она проводилась силами 3-й ударной армии, частью сил 43-й армии и других соединений и частей из состава Калининского фронта и резерва Ставки. В общей системе стратегических действий, проводимых на западном и северо-западном направлениях, Великолукская операция сыграла большую роль. С ликвидацией великолукского плацдарма утратили своё значение Демянский и Ржевско-Вяземский выступы. 17 января 1943 года после тяжёлых боёв остатки семитысячного вражеского гарнизона были окончательно уничтожены.