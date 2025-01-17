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За какими показателями нужно следить, чтобы сохранить здоровье, расскажут в программе «Анамнез»

Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в пятницу, 17 января, в 14:00. Гостями станут главный внештатный специалист по терапии комитета по здравоохранению Псковской области Екатерина Астафьева и главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова.

Что такое неинфекционные заболевания? Почему важно о них знать и напоминать? Каковы основные рекомендации для профилактики этих заболеваний? Для чего важно знать показатели, характеризующие здоровье: уровень холестерина и глюкозы в крови, артериальное давление, индекс массы тела, окружность талии? По какой причине с возрастом всё больше людей страдает артериальной гипертензией?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Анамнез». Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Задать вопросы гостям эфира можно по телефону 8 (8112) 672-883.

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