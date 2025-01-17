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Общество

Псковичи смогут присоединиться к марафону «Знание. Первые», приуроченному к 80-летию Победы

С 28 по 30 апреля Российское общество «Знание» проведёт марафон «Знание. Первые», главной темой которого станет 80-летие Великой Победы. Площадки для диалога с молодёжью планируют открыть во всех федеральных округах страны. Присоединиться к дискуссиям смогут и юные жители Псковской области, сообщила ПАИ руководитель филиала Российского общества «Знание» в Псковской области Елена Печерская.

Псковичи смогут присоединиться к марафону «Знание. Первые», приуроченному к 80-летию Победы. Фото здесь и далее: Российское общество «Знание»

Центральной локацией марафона станет Москва, а встречи с лекторами также пройдут в городах-героях и других регионах страны, включая новые субъекты РФ. Молодёжи расскажут о событиях Великой Отечественной войны и подчеркнут важность сохранения исторической памяти о подвиге народа.

Участники марафона получат возможность пообщаться с высокопоставленными лицами страны, а также послушать выступления зарубежных спикеров. Ожидается, что на мероприятиях соберётся более 25 тысяч человек и пройдёт около 130 лекций от Российского общества «Знание».

Выступления лекторов можно будет увидеть в эфире «Знание. ТВ» и в официальной группе просветительской организации в соцсети «ВКонтакте».

Подготовка к этому событию ведётся с большой ответственностью, подчеркнул гендиректор Российского общества «Знание» Максим Древаль. Он выразил чувство святой обязанности отдать дань уважения предкам – настоящим героям, благодаря которым Победа в Великой Отечественной войне стала возможной. Организация сделает всё возможное, чтобы весенний марафон стал самым ярким и запоминающимся, отметил Максим Древаль.

Напомним, что федеральные просветительские марафоны «Знание» зарекомендовали себя как востребованные платформы для непосредственного общения с молодёжью. К примеру, осенью 2023 года марафон стал ключевым событием образовательной программы Международной выставки-форума «Россия» и Всемирного фестиваля молодёжи.

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Псковичи смогут присоединиться к марафону «Знание. Первые», приуроченному к 80-летию Победы

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