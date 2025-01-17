Стилизованная сцена, танцевальная площадка и гости из других регионов: как в Псковской области пройдёт фестиваль «На нашей улице Победа»

13:23, 17 января 2025, ПАИ

О фестивале-реконструкции «На нашей улице Победа», который пройдёт в этом году в Псковской области, рассказала врио председателя комитета по культуре региона Илианна Петрова на совещании с губернатором Михаилом Ведерниковым. Видео со встречи глава региона опубликовал в своём Telegram-канале.

«Мы готовимся к очень большому мероприятию, которое, я думаю, тронет всех жителей и гостей нашего региона. Это масштабный фестиваль-реконструкция «На нашей улица Победа». Мы будем проводить его в регионе впервые и будем создавать аутентичную атмосферу, энергетику именного того, победного, 9 мая 1945 года», – отметила Илианна Петрова.

В мероприятии примут участие актёры, реконструкторы, молодые люди из патриотических организаций и многие другие. Кроме того, на фестивале соберутся и гости из других регионов, уточнила она.

«У нас будет и ярмарка, и танцевальная площадка «Рио-Рита». Будет очень насыщенная повестка. Мы даже будем устанавливать сцену в форме ракушки, стилизованную под те годы», – заключила Илианна Петрова.